Champions League: ¿Cuándo es, dónde se juega y cómo ver la final?

Luego de finalizados los partidos de vuelta en la ronda de las Semifinales en la Champions League, ya se conocen a los equipos que tendrán el honor, así como el privilegio, de disputar la ‘orejona’ dentro de la Gran Final sobre la grama del Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, Turquía.

Primero, el Inter de Milán le hizo los honores al Milán en el Estadio Giuseppe Meazza, en el clásico ‘della Madonnina’, donde el marcador final fue de 1-0 para los de casa, pero por un global de 3 por 0, la escuadra nerazzurri regresa a un Final de Champions. La ocasión más reciente fue en el 2010 donde levantaron el título.

Mientras tanto en suelo inglés, el Manchester City abrió las puertas del Etihad Stadium para verse las caras con el Real Madrid, y los de Guardiola finiquitaron lo comenzado tras salir con el puño en todo lo alto por 4-0, y con el 5-1 global, también están en la siguiente fase con todo y que Haaland tuvo una actuación discreta. Así, los citizens vuelven a la final desde 2021 que cayeron.

