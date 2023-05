¡Adiós al principito! Andrés Guardado se retira de la Selección

Tras 16 años de jugar para la Selección Mexicana, cinco mundiales y tres Copa Oro, el futbolista, Andrés Guardado, anunció oficialmente su retiro del ‘tricolor’, dedicando un mensaje a sus fanáticos.

A través de sus redes sociales, el ‘Zorro plateado’ dio el anuncio de su retiro con un emotivo video en el que rememora su trayectoria con la escuadra nacional, sus primeros pasos y lo que ha significado para él defender los colores.

Te podría interesar: Julio César Chávez admite que ‘Canelo’ nunca podrá igualarlo

Asimismo, agradeció en su mensaje a los aficionados, compañeros y todas las personas que lo acompañaron durante estos más de diez décadas jugando para el primer equipo de la Selección Mexicana.

“Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!… Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito!… Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes! GRACIAS!!!” escribió Andrés Guardado.