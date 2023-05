Julio César Chávez Jr. acusa a familiares de querer anexarlo por su dinero

Julio César Chávez Jr. está en polémica debido a algunos videos que publicó en redes sociales, en los cuales acusa a sus familiares de querer encerrarlo de nuevo en un anexo por adicciones, según con el objetivo de quedarse con su dinero.

En Instagram, Julio César Chávez Jr. acusó a sus familiares de querer meterlo otra vez a un anexo, tras haber salido de rehabilitación hace un par de semanas. Incluso señala que no le quieren regresar los millones de dólares que tenía guardados.

“Lo que pasa es que encontré unos papeles de que me querían volver a meter al anexo por qué porque ya se cobraron aquí en México porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando. Como ya tengo millones, ellos con eso están conformados de repartirlo.

De igual manera, la celebridad del boxeo acusó a su papá Julio César Chávez de tener intenciones de volver a encerrarlo en un anexo por influencia de su esposa Frida Chávez, así como por parte de sus hermanas y hermanos. Además, cree que el excampeón ha cambiado su actitud con él porque consume algo.

“Como digo, no hablo tanto de mi papá, pero también mi papá tiene la culpa porque se deja manipular. O sea, por qué no se deja manipular por alguien como yo, que realmente la gente me ve como ustedes”, dijo.

Julio César Chávez Jr. muestra papeles de anexos

El boxeador Julio César Chávez Jr. mostró en historias de Instagram algunas fotografías de papeles donde aparecen anotadas las opciones de anexos con los requisitos necesarios para ingreso, ante esto, señaló que sus familiares buscan volver a encerrarlo.

Aunado a ello, Julio César Chávez Jr. acusó a sus familiares de tentarlo a recaer a las adicciones, pues supuestamente le habrían dejado pastillas, al parecer de de ibuprofeno, y demás sustancias a la mano para que tengan pretextos de volver a meterlo al anexo y quedarse con su dinero.

“Llegué y supuestamente ellos me estarían cuidando […] y me encuentro ese vaso de agua con esa pastilla. O sea, eso fue adrede para que yo me la tomara, para que ellos tuvieran la facilidad de poder decir, ‘miren, ya ven, hace estas cosas’. Por supuesto que se me antojaría tomármela para dormir, como todas las personas que buscan un relajante, pero yo sé que tengo una enfermedad”, dijo Julio César Chávez Jr.