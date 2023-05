Conoce la razón por la que ‘Checo’ Pérez no pudo luchar con Verstappen

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la segunda posición del Gran Premio de Miami de Fórmula 1; mientras que su compañero Max Verstappen se llevó la victoria en el circuito ubicado en la zona de Miami Gardens, por ello, el piloto mexicano explicó las razones que le impidieron competir de tú a tú por el triunfo contra su compañero.

‘Checo’ Pérez no pudo alzarse con el triunfo en Florida, debido a que Verstappen vino de atrás con una mejor estrategia, especialmente en sus neumáticos y le permitió remontar desde la novena posición hasta la victoria.

Con el resultado, Max Verstappen extiende su ventaja en el Campeonato de Pilotos al sumar 119 puntos, seguido de ‘Checo’ Pérez que cuenta con 105 unidades y por Fernando Alonso que se destaca con sus 75 puntos de esta campaña de Fórmula 1.

Lo positivo es que el equipo Red Bull continúa con su amplio dominio en el Campeonato de Constructores, en el que suman 224 puntos, seguidos muy de lejos por Aston Martin con sus 102 unidades y en tercer lugar aparece Mercedes con 96 puntos tras cinco carreras disputadas en la presente temporada.

Five out of five ✅ Our perfect start continues 🏆 pic.twitter.com/0lL2YAqkQp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 7, 2023