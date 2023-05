Lionel Messi saldrá del PSG, ¿regresará al Barcelona?

Según medios especializados, informaron desde Francia que el astro argentino, Lionel Messi, no renovará con el París Saint-Germain (PSG) tras ver rota las relaciones entre el futbolista y el club francés.

Esto, luego de que el jugado notificara a la directiva del deportivo que no comparte los objetivos y la visión del proyecto que el equipo parisino tiene, razón por la cual buscará un club nuevo, fuera de la liga francesa.

Entre las especulaciones sobre cuáles podrían ser los próximos destinos para el campeón del mundo, se encuentra la liga árabe, la Major League Soccer (MLS), Argentina o hasta regresar al club que lo vio nacer, FC Barcelona en España.

Se ha dado a conocer que recientemente que uno de los equipos que ya ha comenzado la carrera por el fichaje de Lionel Messi es el Al-Hilal, equipo saudí que ha ofrecido a Messi un salario de hasta 400 millones de euros por temporada.

Ante esto, periodistas especializados han dado a conocer que el club árabe se encuentra manteniendo contacto con el equipo representativo de Messi, mientras que, en España, los rumores sobre su llegada se hacen cada vez más fuertes.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.

Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.

It was the final breaking point. pic.twitter.com/Bwehuvyq1E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023