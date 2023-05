‘Checo’ Pérez y Red Bull correrán al estilo Miami; presentan monoplaza

‘Checo’ Pérez y Max Verstappen correrán este fin de semana en el GP de Miami de la Fórmula 1, destacando los nuevos colores que lucirá el RB19. Un automóvil que ya dominó en las primeras cuatro citas de la temporada 2023.

Desde temprana hora de este miércoles 3 de mayo, Red Bull anunció que sorprendería con el nuevo diseño del monoplaza con el que competirán en el siguiente Gran Premio. La quinta prueba en el calendario de la categoría reina del automovilismo a nivel mundial.

Tres líneas, dos en color rosa y una en color azul agua, característicos de la imagen promocional del GP de Miami, adornan de manera elegante los costados del RB19, aunque el monoplaza mantiene la gama cromática tradicional de Red Bull y el emblema del toro rojo sin modificarse.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el bicampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, serán los encargados de hacer lucir el renovado automóvil sobre el circuito callejero de Miami, donde ambos buscarán mantenerse en los más alto del Campeonato de Pilotos, con el tapatío tratando de darle caza a su compañero.

Se espera que ambos pilotos de Red Bull también utilicen los nuevos colores de su monoplaza en los cascos con los que correrán este fin de semana, tratándose también de una edición especial para disputar el Gran Premio que se celebra en el estado de Florida.

El GP de Miami comenzará el viernes 5 de mayo con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuando el sábado 6 de mayo con la tercera práctica y la clasificación. Para culminar con la carrera el domingo 7 de mayo, donde Red Bull buscará permanecer en la cima del Campeonato de Constructores de Fórmula 1.

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023