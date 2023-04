Paco Villa padece cáncer; fue diagnosticado en Qatar 2022

Paco Villa, comentarista deportivo, publicó en redes sociales que tiene cáncer, el cual se encuentra en una etapa avanzada. El diagnóstico ocurrió en un hospital de Qatar en los primeros días de la Copa del Mundo. Actualmente, está en tratamiento.

En su cuenta de Instagram divulgó un video en el que explica la situación.

“Estoy en un tratamiento por un cáncer agresivo, avanzado, que me detectaron durante la Copa del Mundo en Qatar . Me lo detectaron en un hospital en Doha , concretamente, en los primeros días de la Copa del Mundo ”, relata.

Con respecto al tratamiento que recibe, el integrante de TUDN señaló que ha tomado diez terapias con químicos para enfrentar el padecimiento, sin especificar el lugar donde está situado.

Agradeciendo el apoyo brindado por su esposa, Paco Villa garantizó que a pesar de la situación, conforme pasan los días se siente mejor, por lo cual está agradecido.

“Voy bien, me siento cada día más fuerte, estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida y que también estoy agradecido por esto. Me ha traído momentos muy bonitos”, comenta.