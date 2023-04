Xavi Hernández explota por memes en su contra

Luego de la lluvia de críticas por sus declaraciones tras el encuentro ante el Getafe, el director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, sostuvo su argumento de no estar acostumbrados a jugar con sol.

El ex futbolista respondió durante rueda de prensa y repitió qué sus jugadores están acostumbrados a jugar en ciertas condiciones, pues, dijo, el sol provocó qué el pasto del campo de secara, algo que influye en el partido según explicó.

“Sé dónde estoy. No voy a cambiar la opinión, por más memes que hagan. Desde mi posición, tengo que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis si llueve se para. Si está mojado cuando tira Lebron James, se pasa la mopa. Yo puedo meter el campo con charcos. ¿A quién beneficia eso? No me voy a callar”, abundó.