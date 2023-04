Salen los primeros semifinalistas de la Champions League

Este martes se definieron los primeros equipos que se clasificaron para la fase de semifinales de la Champions League, tras los encuentros entre Real Madrid y Chelsea; y Napoli contra Milan, que se disputaron esta tarde.

Tras completar los dos encuentros de clasificación, el Real Madrid volvió a una semifinal de esta competición por undécima vez en su historia, mientras que el segundo equipo en clasificar fue el Milan, que regresa a estas instancias tras 15 años.

Por su parte, el club merengue, se impuso ante un débil Chelsea que, gracias a un doblete de Rodrygo, se despidió nuevamente de la Champions League, sumando cuatro goles en contra en los dos encuentros de cuartos de final.

Te podría interesar: México debuta ante Honduras en la Copa de Oro

A la par, en Italia se vivía una final de liga, pues el Milan y Napoli saltaron a la cancha con toda la intención de ganar, sin embargo, Olivier Giroud no perdonó y aprovechó la oportunidad para adelantarse en el marcador al minuto 43’.

Aunque el Napoli logró sacar el empate durante el tiempo agregado, nada pudieron hacer para resolver el encuentro, pues el gol no bastó, ya que los rojinegros se llevaban la victoria con el gol anotado en el anterior encuentro, sumando otro durante este partido, quedando 1 -2 a favor de los de Milan.

Con esto, se clasifican los primeros dos clubes que esperarán a los encuentros de mañana para conocer a sus respectivos rivales, cuando se enfrenten este miércoles el Bayern Múnich ante Manchester City, y Benfica contra Inter de Milán.

Milan semi-finalists for first time since 2007! 🎉🎉🎉#UCL pic.twitter.com/WzD2y92l0g

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2023