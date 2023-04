Revela el ‘Tuca’ Ferretti cómo le negaron dirigir a la Selección Mexicana

Es claro que el banquillo de la Selección Mexicana es uno de los más deseados por los Directores Técnicos que se encuentran en la Liga MX, uno de ellos fue el entrenador y ex jugador brasileño, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Desde que comenzaron los rumores sobre la partida del ‘Tata’ Martino tras la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, Ferretti fue uno de los que levantó la mano para ser tomado en cuenta en la dirección de la Tricolor.

A través de una entrevista en televisión, el brasileño confesó que, incluso, se puso en contacto directo con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para apuntarse como timonel de la Selección, sin embargo, la asociación lo rechazó.

“Hablé, pregunté ‘oye, ¿hay alguna posibilidad?’, y me dijeron ‘no’; ah bueno, gracias”, comentó ‘Tuca’ Ferretti.

Pese a ello, el entrenador del Cruz Azul, no descartó la posibilidad de un día estar al frente de la selección si se lo ofrecieran, siempre y cuando no se encuentre en contrato con el actual club, aseveró.

“Si tengo contrato con Cruz Azul, no. Pretendo cumplir mi contrato hasta diciembre. Si el ingeniero Velázquez me dice ‘Tuca, hay otros planes, gracias’, no hay ningún problema”, mencionó.