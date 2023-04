Gallos Femenil gana el Clásico del Bajío en casa

Las de San Luis no querían quedarse atrás que buscaban el contrarremate, pero las albiazules defendieron el arco más de una vez

Gallos femenil inició con todo el clásico del bajío contra San Luis Potosí, ya que presionaron desde el minuto uno a las rojiblancas.

Al minuto 4 el primer gol por parte de las plumiferas se dio con un tiro de esquina, que al cabecear por parte de Leidy Ramos le dio la ventaja para Gallos.

Gallos femenil da un buen partido

Las de San Luis no querían quedarse atrás que buscaban el contrarremate, pero las albiazules defendieron el arco más de una vez.

La pelota viajó de un punto a otro dentro de la cancha pero ni Gallos ni San Luis lograban un tiro directo a los arcos rivales.

Las árbitros dejaron pasar varias faltas de ambos equipos así como manos al esférico que no se marcaron, lo que causó los gritos de la afición en las gradas. “¡Ya marca algo por favor!” Gritó uno de los hinchas.

Grandes jugadas

Al minuto 39 las de San Luis presionaron al conjunto plumifero, con dos tiros de esquina intentaron anotar, pero la oportunidad de perdió ya que las albiazules defendieron los tiros al área chica.

Al minuto 40 otro tiro de esquina para las rojiblancas les daba la oportunidad de anotar, desde el cuadrangular el tiro estaba para entrar entre los tres palos, pero la portera negó la oportunidad de gol y aunque las de San Luis buscaban a toda costa el empate, su majestad no quería aparecer para beneficiar a las colchoneras.

El primer tiempo acababa con una afición furiosa por los jueces que no marcaron varias faltas durante el encuentro.

Parte complementaria

El segundo tiempo inició sin muchas emociones para ambos equipos, los errores arbitrales continuaban por parte de las jueces que varias faltas nunca se marcaron, lo que ocasionó una disputa entre patadas y codazos entre las jugadoras.

“¿Qué no ves árbitro?” gritaban a todo pulmón contra las de amarillo.

La frustración por parte de la delantera de Gallos se veía en el rostro de las jugadoras que fueron marcadas varias veces por las de San Luis.

Parte final del encuentro

Los últimos minutos del partido fueron cardíacos, las de Gallos llegaron varias veces al arco rival pero el gol no cayó, la presión ofensiva a las de San Luis no les cayó nada bien que después del minuto 75 ya no pudieron tirar al arco de Gallos.

Con ocho minutos agregados, las locales consiguieron la victoria sumando tres puntos en casa y con l alegría de una afición que no veía victoriosa a las jugadoras albiazules desde hace mucho.

Con información de Braulio Colín