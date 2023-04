¿Dónde ver los Cuartos de Final de la Champions League en Querétaro?

Este martes vuelve la máxima competición europea, la Champions League, en la fase de cuartos de final en el que veremos a los mejores ocho equipos del torneo enfrentarse entre sí y competir para conseguir el boleto a la siguiente ronda de eliminatoria.

En esta fase, el más reciente ganador del ‘sextete’, F.C. Bayern Múnich, se enfrentará a su antiguo director técnico, Pep Guardiola, al cruzarse en los cuartos de final ante el Manchester City, reencontrándose con un viejo conocido de la Bundesliga, Erling Haaland.

Asimismo, veremos al ganador de la Copa del Mundo, Lautaro Martínez, con su club, Inter de Milan, verse cara a cara ante el Benfica, equipo que ha sido la sorpresa del torneo por llegar hasta estas instancias de la Copa.

Estas primeras tandas de dos encuentros a jugarse se disputarán este martes a la 01:00 pm hora Ciudad de México, mientras que el partido de vuelta se jugará hasta el próximo miércoles 19 de abril.

Uno de los pub’s más conocidos ser futbolero, aquí podrás disfrutar de los encuentros a través de sus pantallas, además de poder disfrutar de unas alitas y una cerveza para acompañar la emoción del fútbol.

Este restaurante de comida internacional, especializado en cortes de carne, es un lugar ideal para disfrutar de todos los partidos oficiales de la Champions.

Cuenta con terraza para disfrutar de una rica convivencia familiar o entre amigos.

Ubicado en 5 de mayo, en una antigua casona con una gran terraza, Sayil Centro es una gran opción para disfrutar de los encuentros de cuartos de final.

Ofrece una experiencia gastronómica única con su menú yucateco compuesto por 40 especialidades y platillos de alta cocina.

Con una carta especializada en cocina mestiza, este restaurante además de ofrecer una gran variedad de platillos que mezclan la cultura española y la mexicana es un sitio ideal para poder disfrutar de los juegos, en especial si apoyas al equipo del Real Madrid.

Restaurante creado para llevar el sabor de la comida mexicana a un tono más profundo, resaltando cada platillo con un toque divertido.

Tiene un ambiente único y singular para disfrutar los partidos de la máxima competencia de la UEFA.

The stakes are high! 😮‍💨

Who will rise to the occasion?#UCL pic.twitter.com/j9OdRCBRWs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023