Gallos Blancos saborea la victoria en el Estadio Corregidora

Los gritos de los aficionados de los Gallos Blancos reventaron el Estadio Corregidora que recibió a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde antes de que iniciará el encuentro a las afueras del coloso del Cimatario se escuchaba “Gallos, Gallos, Gallos” y el “Goya, Goya, Universidad”.

La presión para ambos equipos se siente en la hinchada que saben que ambos equipos están obligados a ganar para poder alcanzar el repechaje y así estar de la fiesta grande del futbol mexicano.

“El Turco la tiene difícil, pero confiamos que la va armar”, comentó uno de los aficionados que esperaba en la fila para entrar a ver a los Pumas. Aunque muchos esperaban ya la presencia del ex director técnico de Rayados, este no asistió al encuentro, pero su equipo técnico se encontró trabajando con el equipo.

FAN ID, aún con fallas

Antes de ingresar al encuentro, muchos aficionados reportaron que el ingresó al estadio es muy complicado, debido a que el FAN ID no reconoce a los asistentes, de acuerdo a los encargados de revisar a los hinchas la falta de luz afuera del estadio ocasiona que el reconocimiento fácil falle, incluso algunas personas entraron al Corregidora sin que se les tomará la fotografía.

“Pasamos sin que reconocieran a mi novio, estuvimos 15 minutos tratando de ingresar, pero por suerte uno de los guardias nos dejó pasar, entramos y el juego ya llevaba 15 minutos, 15 minutos que nos perdimos”, reclamó Alicia, una de las asistentes al partido.

Te podría interesar: FAN ID no reconoce a afición en el Estadio Corregidora

Primer tiempo sin goles

Los gritos de la afición parecían no alentar a los jugadores en cancha, quienes pasaban el balón de arco a arco, quien puso más presión fueron los Gallos, que obtuvieron tres tiros de esquina, cosa que no fue suficiente debido a que su majestad el gol no apareció.

Al minuto 04′, el árbitro sacó la tarjeta amarilla para Rodrigo López quien jaló la playera de Dinenno a media cancha. Los insultos para los jueces no se hicieron esperar, a lo largo del primer tiempo se detectaron muchas, pero nunca fueron sancionadas.

“¿Qué no traes tarjetas árbitro”, gritó uno de los hinchas, exigiendo al juez de cancha que sancionara a los jugadores.

Alcalá se viste de héroe

Aunque los plumíferos jugaron a la ofensiva, los de Pumas aprovecharon los espacios para el contra remate, fue Alcalá quien se vistió de héroe para salvar al equipo del Cimatario y evitar dos goles por parte de los universitarios.

“Como Superman padre, así se hace Alcalá”, gritaba un aficionado elogiando las actuaciones del portero.

Durante el segundo tiempo, el portero no bajo la guardia y se mantuvo firme para dejar la portería de los Gallos Blancos en cero.

Las faltas fueron muy recurrentes, tan solo el equipo del Cimatario recibió tres tarjetas amarillas y un lesionado, Rodrigo López quien tuvo que salir en camilla del campo de juego. Aunque los Pumas presionaron durante el segundo tiempo, los plumíferos se mantuvieron al frente.

Fue al minuto 85′ cuando en un error por parte de la defensa de Pumas, Barbieri anotó, el Corregidora retumbó y la afición gritaba de emoción que no duraría mucho ya que el árbitro pidió revisarla en en VAR.

Fueron los 03′ minutos más largos para la afición, y cuando el juez lo validó, de nuevo los elogios a su majestad el gol hizo vibrar a la casa de los Gallos. Posteriormente se agregaron 09′ minutos al partido y la hinchada local pedía a gritos que se acabara el encuentro.

Al 94′, la última jugada vendría por parte de los universitarios, que buscaban a todo lo que fuese el empate en el Corregidora, una mano por parte de quien anotó el gol sentenciaba al equipo local.

Se sentía una vibra de tensión por parte de todos, pero el tiro directo no fue al arco y con el pitazo final los Gallos Blancos festejaron los tres puntos que obtienen con esta victoria.

Con información de Braulio Colín