Rey Misterio es inducido al salón de la fama de la WWE

Uno de los mayores referentes de la lucha libre, Rey Misterio, fue inducido al salón de la fama de la WWE, empresa del wrestling para el que trabaja y que le realizó una emotiva ceremonia en el ring.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la participación de Konan, uno de los grandes amigos del creador del ‘619’, quien aprovechó para rememorar los inicios de la carrera en el pancracio de Rey Misterio.

Tras esto, el originario de San Diego arribó al ring, donde en su paso por el pasillo hasta el cuadrilátero fue aplaudido por todos los espectadores quienes se pusieron de pie para recibir al nuevo miembro del salón de la fama de la WWE.

En su participación, Rey Misterio agradeció a su esposa y en el momento más emotivo recordó a sus ex compañeros del ring, como Psycosis y a su gran amigo, Eddie Guerrero, luego de que el público le coreaba la icónica frase “Viva la Raza”.

I am truly humbled and honored to be inducted into the #WWEHallOfFame. Thank you to all my family, fellow superstars and the WWE Universe, you are all familia.

Tonight, we all celebrate. Tomorrow, I take care of business at #WrestleMania. #BOOYAKA pic.twitter.com/mgQwG6Zgqo

— ♛Rey Mysterio❔ (@reymysterio) April 1, 2023