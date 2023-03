Fórmula 1: ¿Dónde y a qué hora ver el GP de Australia?

Fórmula 1 tendrá su tercera fecha. Se trata del Gran Premio de Australia en Melbourne. Los Red Bull de Max Verstappen y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, buscarán ampliar su dominio en el comienzo de la temporada; mientras que Mercedes tratará de resurgir y Fernando Alonso desea seguir sorprendiendo con su Aston Martin.

El piloto mexicanoSergio ‘Checo’ Pérez no ha tenido sus mejores momentos en el circuito de Albert Park, ya que en las 10 ocasiones que ha competido en el Gran Premio de Australia como piloto de Fórmula 1, únicamente en una carrera ha logrado finalizar dentro de los primeros cinco lugares y solo suma un podio.

La peor carrera del tapatío en Australia fue en el ya lejano año de 2011, cuando corría para Sauber, ya que terminó fuera de la prueba; mientras que su mejor resultado en Melbourne fue el año pasado corriendo para Red Bull, finalizando en la segunda posición y logrando su único podio en Albert Park.

31 de marzo de 2023 – Tercera Práctica: 19:30 horas del Centro de México.

31 de marzo de 2023 – Clasificación: 23:00 horas del Centro de México.

1 de abril de 2023 – Carrera GP de Australia: 23:00 horas del Centro de México.

Tanto las prácticas, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 se transmitirán por los mismos espacios.

