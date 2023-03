¡Se le acabó la diversión al Dibu! Crean ley para porteros, ¿en qué consiste?

Luego de los polémicos gestos que el portero de la Selección Argentina, “Dibu” Martínez, provocó durante la Copa del Mundo en Qatar 2022, en las tandas de penales contra Holanda y Francia, se añadió al reglamento del fútbol mundial una nueva medida.

La Fifa junto con la International Football Association Board (IFAB), decidieron crear una nueva ley para que los arqueros empleen métodos de distracción contra los jugadores antes de tirar un penal.

A través de redes oficiales, la IFAB publicó que la regla 14, relacionada con el tiro desde los once pasos, fue modificada al igual que otros aspectos del juego, las cuales serán sancionados y analizados permanentemente a partir del primero de julio del año en curso.

En el Mundial Qatar 2022, el “Dibu” Martínez, usó diferentes trucos para distraer a los jugadores de la Selección Francesa en la final de la Copa del Mundo, como frases e insultos, además de artimañas para demorar el cobro de los penales.

En el mismo sentido, la IFAB especificó que el arquero ya no podrá faltar al respeto al adversario, distrayéndolo de forma antirreglamentario al momento del disparo del penalti, ya que esto se considerará antideportivo.

