Henry Martín revive polémico festejo de ‘perrito’ de Cuauhtémoc Blanco

Henry Martín convirtió el 4-0 ante Miguel Jiménez y su festejo fue lanzarse a la red y posteriormente simular a un perro en la línea de gol de la portería rival.

La acción provocó que el árbitro le sacara la tarjeta amarilla por actitud antideportiva, pero la afición azulcrema celebró que Henry celebrara en homenaje a Blanco.

Esta no es la primera ocasión que Henry celebra y rinde homenaje a Cuauhtémoc. En el Clausura 2021 anotó el primer tanto frente al Rebaño en la celebración se quitó los dos zapatos para hacer la seña tradicional del festejo del ídolo azulcrema.

“Un gol digno de un águila. Qué buen festejo @HenryMartinM, ¡así se hace! Felicidades @ClubAmerica por ese 2 a 1, el clásico se queda en casa”, señaló a través de sus redes sociales.

Henry hace homenaje a Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco es considerado por los aficionados como el que siempre será el jugador más importante del club. Esto porqué marcó un legado por sus polémicos festejos.

Es por ello que Henry Martin lo usa como referencia replicar sus festejos para recordar que el club América tiene y le sobra identidad. Pues Blanco es considerado uno de los jugadores más creativos para celebrar sus anotaciones al rival. Sin embargo, vivió muchas confrontaciones, ya que consideraban sus celebraciones como burlas directas como la hecha a Félix Fernández en 1999.

Me deje llevar por la euforia y celebre el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención. Águilas seguimos por el camino para conquistar la 14⭐️. Orgulloso de este equipo! 🦅 ¡VAMOS AMÉRICA! 💣💪🏼 pic.twitter.com/u0mjRltHTw — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) March 19, 2023

La vez que Cuauhtémoc Blanco festejó de perrito

El ídolo americanista festejó sus goles de maneras inusuales. Uno de los más curiosos con mayor polémica es la hecha en un partido del América ante Celaya. En el que después de anotar, ‘Cuau’ celebró su gol con una dedicatoria para dicho arquero.

En lugar de festejar con sus compañeros, este corrió a la portería y se agachó para pretender ser un perro que orinando, en la línea de la portería donde se coloca el portero. Fernández admitió que no se dio cuenta de la acción de Cuauhtémoc, que recibió muchas críticas.

“En esa ocasión lo hice porque el portero me insultó, me faltó al respeto y me empezó a recordar a mi mamá. Me dijo ‘lo vas a fallar p… jorobado’ y yo le dije ‘ruégale a Dios que no lo meta. Ahorita vas a ver cómo te lo voy a festejar’”, confesó el ahora gobernador de Morelos en una entrevista con ESPN.