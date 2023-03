Sergio ‘Checo’ Pérez: Así festejó la ‘pole position’ de Arabia Saudita

Sergio ‘Checo’ Pérez logró por segunda ocasión la ‘pole position’ en Arabia Saudita. Este sábado, el piloto mexicano fue el más rápido en la calificación en el circuito de Yedá de la F1 para repetir el logro de hace un año.

Tras recibir la felicitación de Christian Horner, jefe de Red Bull, el piloto mexicano agradeció por la radio a todo el equipo con un “Gracias chicos”.

Al bajar del auto, ‘Checo’ Pérez levantó el brazo derecho en varias ocasiones mientras los aficionados aplaudían al tapatío.

El mexicano salvó el dominio de Red Bull tras el abandono de Max Verstappen en la Q2 por un fallo en el eje de transmisión.

Logró el mejor tiempo con 1:28.265, seguido de Charles Leclerc con 1:28.420; el piloto de Ferrari tiene una penalización de 10 puestos en la parrilla, lo que lo hará caer hasta la plaza número 12.

Fernando Alonso terminó tercero; el español no consigue la ‘pole’ desde Alemania en 2012 cuando conducía para Ferrari.

“Fue emocionante esa Q3, especialmente cuando salimos en la segunda vuelta y cuando ya sentíamos que no la necesitamos, empiezas a sentir ese sentimiento que estás en la pole position”, mencionó ‘Checo’ Pérez al finalizar la calificación del Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Yedá.

“Nailing the combination (today) was very critical,” – @SChecoPerez 🗣️ re: speedy, tricky Jeddah. pic.twitter.com/Cuwwnhh0pq

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 18, 2023