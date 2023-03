Rosalía viste al Barcelona de ‘Motomami’, para el clásico

El club de fútbol Barcelona mostró el logotipo de Motomami, última producción musical de Rosalía, en el uniforme que porta el primer equipo.

La indumentaria fue presentada en la antesala del Clásico de la Liga Santander frente al Real Madrid, el siguiente domingo.

“Motoculers, Rosalía está en nuestro equipo para El Clásico”, expresó el conjunto blaugrana en redes sociales.

El equipo femenino también participará en la iniciativa y engalanará el logotipo de Motomami en el partido contra los merengues el 25 de marzo en el estadio Johan Cruyff.

La intérprete manifestó en ‘For the Record’, blog de Spotify, su emoción porque la escuadra lleve el emblema en partido tan importante.

“El fútbol y la música tienen grandes similitudes (…) por la energía que se concentra, con tanta gente viviendo ese mismo momento”, señaló la artista.

Costo del uniforme

A partir de hoy, el equipo lanzó a la venta el jersey con el logotipo de Motomami, el cual tiene un costo de 399,99 euros; aproximadamente, 8 mil pesos mexicanos.

Así como una edición exclusiva firmada por toda la plantilla (equipo femenil y masculino) también con el logotipo, por mil 999, 99 euros, alrededor de 40 mil pesos mexicanos.

