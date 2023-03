Rey Misterio será incluido en el salón de la fama de WWE

Óscar Gutiérrez, mejor conocido en el mundo del pancracio como “Rey Misterio”, será inmortalizado por la empresa de lucha libre más grande del deporte al ser parte del Salón de la Fama de la WWE.

Se dio a conocer que el luchador mexicano formará parte de este prestigioso lugar al que han llegado grandes estrellas de la empresa estadounidense como Batista, Undertaker, Jushin “Thunder”, JBL, entre otros.

A través de una transmisión de SmackDown, se dio a conocer sobre este reconocimiento a Rey Misterio, quien fue uno de los mejores luchadores del peso completo junior, informando que será incluido este próximo 30 de marzo del año en curso en el “Hall of Fame WWE 2023”.

Con esto, Rey Misterio se convierte en el tercer luchador mexicano en formar parte del Salón de la Fama, junto con Mil Máscaras y Eddie Guerrero, siendo los únicos exponentes de la lucha libre mexicana en estados unidos en este salón.

Con 48 años de edad, el creador del movimiento “619”, ha sido campeón de la WWE y dos veces campeón mundial de peso completo y campeón del Grand Slam de la WWE, ganando todos los títulos importantes de la compañía del wrestling.

BREAKING NEWS: @reymysterio is the 1st inductee for the 2023 #WWEHOF! pic.twitter.com/hvT9xARFa4

— WWE (@WWE) March 11, 2023