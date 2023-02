Super Bowl: ¿Cómo se juega el fútbol americano?

Este próximo 12 de febrero dará inicio a uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo y del football, el Super Bowl, donde los equipos más competitivos de la NFL se enfrentarán.

Sin embargo, el espectáculo que la competitividad de los equipos no es lo único atractivo que mantiene a los espectadores frente a la televisión, sino también el show de medio tiempo que une al deporte con la música.

Aunque es uno de los deportes que cuenta con un gran número de espectadores y equipos, no todos saben de que va este deporte, cómo se juega y cuáles son las reglas de este deporte de contacto.

Para entender cómo se juega este deporte, primero se debe tener en conocimiento algunos aspectos principales como lo es el campo de football, que tiene medidas reglamentarias de 100 yardas de largo y 52 de ancho.

Un partido de fútbol americano tiene una duración de una hora que se divide en cuatro periodos de 15 minutos cada uno, a lo que se le conoce como “cuartos”, sin embargo, en ocasiones el juego llega a prolongarse hasta por tres horas.

Esto, ya que, durante las faltas, castigos, tiempos fuera y revisiones de jugadas, el reloj se detiene, causando que el partido llegue a extenderse más de lo previsto.

Te estarás preguntando, ¿en qué momento es el show de medio tiempo?, este espectáculo musical se realiza después del segundo cuarto y es en este momento en que los jugadores pueden retomar el aliento durante 15 minutos.

En el Fútbol Americano, se necesitan a 11 jugadores en el campo de juego e inicia con la patada de salida del equipo pateador, el cual se debe realizar desde la yarda 25 con dirección hacia la zona de anotación del equipo contrario, el receptor.

Cuándo el equipo receptor obtiene el balón puede tomarlo y arrodillarse en su zona de anotación para tomar la ofensiva desde la yarda 25, a lo que se llama Touchback, asimismo, se puede tomar el balón y correr hasta la zona de anotación del equipo contrario.

Cada equipo tiene cuatro oportunidades para recorrer 10 yardas, si logran marcar las 10 yardas, mantendrán la posesión del balón, de lo contrario, tendrán que ceder el balón al equipo contrario para que comiencen su ofensiva.

En este deporte, existen tres formas de anotar puntos; el touchdown, el gol de campo y el safety, siendo el primero el más conocido y consiste cuándo el balón llega a la zona de anotación de la defensiva.

Según el reglamento, el Touchdown equivale a seis puntos y se puede sumar un punto más con una patada hacia los postes que se encuentran en la zona de anotación.

Por su parte, la anotación de gol de campo se logra cuando la ofensiva considera que no puede lograr el touchdown y patea el balón para que atraviese los tres postes al final del campo con una patada, que equivale a tres puntos.

Por último, el safety, que es cuando un jugador de la ofensiva es detenido en su propia zona de anotación, lo que suma dos puntos al equipo defensivo.

