Rihanna: Esto es lo que se sabe sobre el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Durante la conferencia de prensa con Apple Music, patrocinador del show de medio tiempo RiRi habló sobre el arduo trabajo en su primera presentación en vivo en siete años, las dificultades de meter los 17 años de su carrera en solo 13 minutos y reveló que el setlist del show ha cambiado 39 veces.

Sobre los posibles invitados, Rihanna reflexionó sobre una lista de 50 posibles artistas. Todos los artistas con una colaboración con RiRi podrían aparecer en el escenario. Rihanna tiene duetos con Sir Paul McCartney, Kanye West, Britney Spears, Eminem, Coldplay, Calvin Harris, David Guetta, SZA, Bono, Jay-Z, Drake y Nicki Minaj, entre otros.

Sobre si su novio y padre de su hijo A$AP Rocky la acompañaría al escenario Rihanna solo se encogió de hombros y finalmente dijo que “tal vez” lo hará.

“It’s a jam-packed show and it takes a toll on your body.” Rihanna opened up at Apple Music’s #SBLVII Halftime Show press conference about everything that goes into making a successful performance. pic.twitter.com/BrQCTNA4IE

