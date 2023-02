Oficial: Diego Cocca, nuevo director técnico de la Selección Mexicana

“Realmente me siento feliz, orgulloso, un privilegiado de ser el técnico de la Selección Nacional de México. No es cualquier cosa, es algo muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo en lo profesional y en lo humano”, expuso el entrenador argentino.

“Para mí y mi forma de pensar, tener la posibilidad de ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio que no podía dejar pasar. Me siento elegido, que tampoco es poca cosa”, puntualizó.