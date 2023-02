Conozca datos y curiosidades del Super Bowl

Sabía qué un total de 277 millones de interacciones en Instagram tuvo la transmisión del anterior Super Bowl, de acuerdo con un estudio de Nielsen, además, 15.3 millones de personas en México vieron por televisión su transmisión.

Este evento de gran arrastre social y entre el mar de números de cifras y curiosidades de la fiesta máxima del fútbol americano se pueden citar algunos de los mismos:

Según NFL México, hay más de 48 millones de aficionados a este deporte en territorio nacional y sorprende que casi cinco de 10 personas de su base de datos de aficionados sean mujeres, cifra mayor al porcentaje de mujeres fanáticas en Estados Unidos.

De los 32 equipos de la NFL, 10 son los que captan la mayor afición de mexicanos siendo los New England Patriots, los más seguidos en la última década. La lista la completan los Pittsburgh Steelers, los Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Raiders, Miami Dolphins, Baltimore Ravens, Denver Broncos y los Bills de Búfalo.

Una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) mostró que entre las principales razones en nuestro país para ver el Super Bowl están no sólo porque les gusta el deporte o el show de medio tiempo, sino por la oportunidad que les da el juego para salir de la rutina y convivir con familia o amigos.

En 2015, el Super Bowl tuvo su mejor audiencia de la década en México, 15.5 millones de personas vieron el duelo entre Patriots vs Seahawks, y desde entonces, esta cifra vino a la baja progresivamente debido a factores de popularidad entre los equipos que los mexicanos siguen. Si no son equipos tan populares en nuestro país, la audiencia no responde de la misma forma.

El Super Bowl de 2022, según la NBC Universal, tuvo una audiencia de 101 millones de televidentes en los Estados Unidos.

Según Visual Capitalist tan solo Google es utilizado por 85 mil millones de visitas, seguido de Youtube con 33 mil millones y, finalmente, se tienen las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Lo que quiere decir que por lo menos 12 veces la población mundial se mantiene conectada y comunicada durante el Super Bowl.

El trofeo Vince Lombardi lo fabrica la prestigiosa marca Tiffany & Co. Se hace uno nuevo cada año y su producción cuesta alrededor de 50,000 dólares.

Únicamente dos quarterbacks negros han ganado el Super Bowl. El primero fue Doug Williams, que ganó con los Pieles Rojas en 1988. El otro es Russell Wilson, quien levantó el trofeo en 2014.

El primer gran espectáculo de medio tiempo ocurrió hasta 1993 .

. En la 56 edición de este partido cada jugador del equipo vencedor se llevará 130 mil dólares.

Sólo uno de los últimos seis partidos se ha definido con jugadas de último minuto.

se ha definido con jugadas de último minuto. Según datos de Netshoes, los fans mexicanos de la NFL prefieren los siguientes productos: Jerseys 37%, chamarras 11% y, cascos 9%.

30 equipos han ganado el Super Bowl jugando con jersey blanco, de visitantes.

jugando con jersey blanco, de visitantes. El Súper Tazón se ha jugado en 25 estadios diferentes.

De los 32 equipos de la NFL sólo 21 han ganado el Super Bowl ,al menos en una ocasión.

,al menos en una ocasión. El Super Bowl se ha jugado en 18 ciudades diferentes.

El domingo de Super Bowl se consumen tre millones 600 mil kilos de guacamole.

De los 10 programas de televisión estadounidenses más vistos de todos los tiempos, nueve de ellos son Super Bowls . Super Bowl XLIX (49), protagonizado por Seattle Seahawks vs. New England Patriots, fue el evento deportivo más visto en la historia de los Estados Unidos con 114.442.000 televidentes.

. Super Bowl XLIX (49), protagonizado por Seattle Seahawks vs. New England Patriots, fue el evento deportivo más visto en la historia de los Estados Unidos con 114.442.000 televidentes. El costo promedio de un comercial de 30 segundos durante el Super Bowl I osciló entre los 37 mil 500 dólares . Mientras que en 2020, un comercial de 30 segundos costó hasta 5.6 millones de dólares.

. Mientras que en 2020, un comercial de 30 segundos costó hasta 5.6 millones de dólares. El Super Bowl se mide en números romanos porque una temporada de fútbol dura dos años calendario , es decir, inicia en un año y termina en otro.

, es decir, inicia en un año y termina en otro. Los Vikings de Minnesota son el único equipo que ha jugado cuatro Super Bowls y en ninguno de ellos ha estado arriba en el marcador.

y en ninguno de ellos ha estado arriba en el marcador. Tom Brady, quien recientemente anunció su retiro, luego de conseguir el título del año pasado, es el jugador con más apariciones en el Super Bowl . Suma nueve.

. Suma nueve. Existen cuatro equipos de la NFL que aún no han disputado un Super Bowl: Lions de Detroit, Texans de Houston, Jaguars de Jacksonville y los Browns de Cleveland .

. El histórico Joe Montana es el único jugador que ha conseguido el título como Jugador Más Valioso, MVP, en tres ocasiones.

es el único jugador que ha conseguido el título como Jugador Más Valioso, MVP, en tres ocasiones. El ganador con más anotaciones – San Francisco 49ers, 55, Denver Broncos, 10, en el Super Bowl XXIV, en Nueva Orleans.

Equipo que más ha jugado Super Bowl: Patriots de Nueva Inglaterra , 11.

, 11. La mayor cantidad de victorias, Patriots de Nueva Inglaterra y Pittsburgh Steelers , con seis.

, con seis. La NFL paga hasta por 150 anillos (a 5.000 dólares por cada anillo) , para los integrantes del equipo ganador.

, para los integrantes del equipo ganador. La NFL también paga por 150 piezas de joyería para el equipo perdedor, las cuales no pueden superar la mitad del precio establecido para el anillo del Super Bowl.

Con información de Juan Carlos Machorro