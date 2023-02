Diego Cocca será el nuevo técnico de la Selección Mexicana

Diego Cocca será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Así lo informaron fuentes cercanas a David Faitelson, analista de ESPN.

El timonel argentino le ganó la partida a Guillermo Almada. Será presentado en los siguientes días como nuevo estratega del Tricolor, agregaron las fuentes.

En redes sociales muchos periodistas se han pronunciado. “La selección nacional con Diego Cocca no va a tener gran atractivo. Ni para el público, ni para los clientes. No quería que fuera el Piojo porque es un buen técnico, pero no ha aprendido de los golpes que se ha llevado. Yo me inclinaba mucho más por Ambriz o Almada”, compartió Paco Villa vía Twitter.

Otro medios apuntan que: Diego Cocca es el elegido para ser el nuevo DT del Tri por el Comité y dueños de Liga MX. Que está en negociación con Tigres. Y dicen que no tiene penalización por salir al Tri. También agregan que dirigirá dos partidos de Nations League y vuelve para terminar el torneo con Tigres.

Diego Cocca se perfiló como uno de los técnicos favoritos en la Liga MX. Logró un bicampeonato con Club Atlas e hizo historia con el club que sumaba 70 años sin volver a ser campeón.