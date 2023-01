Chivas da el parte médico sobre Alexis Vega

Después de horas de espera, Alexis Vega se sometió a estudios para poder conocer la gravedad de su lesión. En la clínica se realizaron los estudios pertinentes para dar el primer parte médico del atacante de la Selección Mexicana. El conjunto de Chivas de Guadalajara, a través de sus medios digitales, informó que, de momento, no hay una lesión grave del jugador.

“El doctor descartó una lesión de ligamentos y me comentó que este miércoles le realizarán una artroscopia exploratoria”, informó el club y descarta que haya algo más grave con el delantero rojiblanco.

Te recomendamos: Memo Ochoa recibe ocho goles en su tercer partido en la liga italiana

Sin embargo, Alexis Vega deberá entrar a cirugía el miércoles para saber más a profundidad. Por ende, no hay una valoración precisa de la lesión de Alexis Vega. En la parte importante para el Club Deportivo Guadalajara, el ligamento cruzado que es la lesión más grave en la rodilla, no hay daño. Por lo que el tiempo de baja del futbolista mexiquense no será mayor a seis meses.

Luego de los estudios médicos que se practicó Alexis Vega, el doctor Jaime Figueroa que es jefe de servicios médicos de Chivas dio más información sobre el atacante.

“No tenemos el diagnóstico certero, falta hacer un procedimiento. El miércoles tendremos información profunda. De entrada, no es una lesión tan grave, no es ligamento cruzado que genere una baja más larga. No será tanto tiempo. Debemos explorar dentro de la rodilla de qué debemos hacer y que modificar. Es un pronóstico bueno. Vamos a explorar la rodilla por dentro este miércoles”, se informó.

GUILLERMO OCHOA, SIN TÉCNICO

La Salernitana donde milita el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, anunció el despido de su entrenador Davide Nicola, después de la espectacular goleada sufrida ante el Atalanta (8-2), que prolongó una racha de seis partidos sin victoria.

Con información de: Excélsior