Arabia Saudita da la bienvenida a Cristiano Ronaldo

Decenas de aficionados se dieron cita en el Estadio Mrsool Park, casa del Al-Nassr, para darle la bienvenida al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que fue presentado como su nuevo jugador y fue recibido como un héroe.

Con estadio semilleno, Al-Nassr preparó un gran recibimiento. Los aficionados portaban banderas de Portugal con el número 7.

Una manta gigante se desplegó sobre un costado de las gradas, con la leyenda “Bienvenido Cristiano”.

Después, el luso autografió y repartió balones a los aficionados para dar paso a la familia del jugador, que llegó al estrado.

Te recomendamos: Cristiano Ronaldo llega al futbol de Arabia Saudita

Durante su presentación ante los medios, Cristiano Ronaldo apuntó que llegar Al-Nassr no significa que sea el final de su carrera.

“Para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. Y, para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente”, mencionó.

“He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, indicó el portugués y agregó que el futbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años.