Futbolistas y clubes se despiden de Pelé

Tras la noticia del fallecimiento del rey del fútbol, Pelé, el mundo deportivo se consternó, pues uno de los mayores referentes del balón pie, se ha ido dejando todo un legado detrás suyo.

Ante esto, tanto aficionados como clubes y jugadores han comenzado a dedicar algunas palabras a Pelé y a su familia, esperando pronto puedan encontrar el consuelo ante tal pérdida.

Sin duda, uno de los clubes que fue el primero en pronunciarse fue el Santos FC, el cual fue el primer equipo en el que jugó como profesional, por lo que dedicaron la palabra “Eterno”, seguido de una imagen de una corona.

Así mismo, diferentes clubes han manifestado su pésame a los familiares de ‘O’Rei’ y al mismo rey, tal como el club Argentina Juniors, Ceará Sporting Club, Avaí Futebol Club, FC Barcelona, Real Madrid, entre otros.

De la misma forma, jugadores como Cristiano Ronaldo, que mandó un mensaje de apoyo a todos los fanáticos del futbol brasileño y a la familia de Pelé, de quien dijo, fue una inspiración para él.

“Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele.”, escribió Cristiano Ronaldo vía Instagram.



Por su parte, el reciente Campeón del Mundo, Leonel Messi, también se unió y conmemoró la memoria del jugador brasileño con una fotografía en el que aparece abrazándolo, seguido de las palabras “Descanse en paz, Pelé”.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022