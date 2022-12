¿De qué murió Pelé?

A sus 82 años de edad, el considerado por muchos como “El mejor jugador de la historia”, falleció este jueves 29 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, tras varios días hospitalizado.

Edson Arantes do Nascimento, fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein, donde pasó los últimos días de su vida, acompañado de su familia quienes estuvieron hasta el último momento.

Pero, ¿de que murió Pelé?, el jugador brasileño fue internado luego de diferentes complicaciones de salud, producto del cáncer de colon que le fue detectado en 2021.

Por lo que, este 29 de diciembre, a causa de insuficiencia multiorgánica, consecuencia del agresivo cáncer con el que luchaba, Pelé dejó este mundo, así lo confirmó la administración del Hospital en el que se encontraba siendo tratado.

Desde la detección del cáncer, Pelé habría sido hospitalizado numerosas ocasiones para su tratamiento con quimioterapias, aunado a otros problemas de salud como en el riñón y próstata.

Te podría interesar: Futbolistas y clubes se despiden de Pelé

Edson Arantes fue un jugador de fútbol Brasileño que comenzó su carrera en 1956 como delantero, marcando un antes y un después en el deportes y convirtiéndose en un referente en tan poco tiempo.

Su primer equipo fue el Santos de Brasil y jugó para la Selección Brasileña, haciendo historia con la verde amárela al ganar tres Copas del Mundo seguidas (1958, 1962 y 1970), récord que nadie ha podido batir hasta ahora.

Asimismo, en su cuenta tiene aproximadamente 831 partidos oficiales jugados, en lo que suma alrededor de 757 goles en su carrera, aunque el mismo Pelé aseguraba haber hecho más de mil anotaciones.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022