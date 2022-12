Se retira el ‘Perro’ Bermúdez de los Mundiales

Luego de 12 copas del mundo narrados, Enrique ‘Perro’ Bermúdez, anunció que esta Copa del Mundo 2022 será su última participación en estas competiciones como narrador.

Una de las voces más emblemáticas en el mundo deportivo se despide en esta edición del Mundial, donde el último partido que narrará será la final entre Francia y Argentina, no solo marcando el final de la Copa del Mundo, sino también del narrador.

Sin embargo, el narrador solo se está despidiendo de las justas mundialistas, pues continuará narrando los partidos que se transmitan en Televisa, debido al contrato que tiene con la televisora.

Enrique Bermúdez tiene alrededor de 44 años en el mundo deportivo, donde ha marcado a generaciones con sus inmortales frases como ‘Sanbombazo’, ‘Tomo, tuya, tenla, te la presto’ y demás.

“No crecimos juntos, nos transformamos, tu me viste ser y yo te vi brillar. Aún en las manos de otros, yo me sentí Campeón del Mundo. Cada cuatro años esperaba nuestro encuentro desde Argentina 78 hasta Qatar. Te extrañaré, por supuesto que sí, porque que bonito es lo bonito. No seré el mejor perro, pero si el más fiel, tras 12 Mundiales, me gustaría decir que yo soy el mejor amigo del Mundial”, se le escuchó decir en un clip de despedida.