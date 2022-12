Copa del Mundo Qatar 2022: ¿Dónde ver Croacia vs Marruecos?

Tras no poder competir por la Copa del Mundo al quedar eliminados en la fase de semifinales, las Selecciones de Croacia y Marruecos se enfrentarán para pelear un lugar en el podio.

Argentina y Francia llegaron a la final de la competición, por lo que disputarán el primer y segundo puesto de la Copa del Mundo, mientras que, entre los croatas y los marroquíes, solo uno podrá tener el tercer lugar.

Pese a no poder ser campeones del mundo, la Selección de Marruecos es la primera selección africana en llegar hasta la instancia de semifinal, la primera en disputar un tercer puesto y, de ganar, sería la primera en obtener un tercer lugar en un Mundial.

Por otra parte, la Selección de Croacia estaría compitiendo, por segunda ocasión, para quedarse con el tercer lugar, pues la primera vez que Croacia jugó por el lugar en el podio fue en el mundial de Francia en 1998.

¿Cuándo jugarán Croacia vs Marruecos?

El encuentro por la medalla de bronce se disputará este sábado 17 de diciembre del presente año, y tendrá lugar en el Estadio Internacional Jalifa, donde se jugaron seis partidos de la fase de grupos, entre ellos, el Croacia contra Canadá.

¿Dónde ver el partido y a que horas?

Malas noticias para quienes planeaba ver el encuentro por televisión abierta, pues este emocionante choque de potencias de fútbol únicamente se transmitirá a través de SKY Sports y SKY Blue to go, en punto de las 09:00 am hora Ciudad de México.