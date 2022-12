Cristiano Ronaldo sale inconsolable y entre lágrimas tras eliminación

Cristiano Ronaldo festejó un récord que no tuvo final feliz. Al entrar en el campo en el minuto 52 contra Marruecos, en cuartos de final del Mundial, igualaba, con 196, la marca de mayor número de partidos internacionales.

Pero ese cuento de hadas de Cristiano Ronaldo quedó oscurecido por la derrota ante Marruecos por 1-0 y la eliminación de Portugal del torneo.

Cuando el colegiado pitó el final del partido, Cristiano Ronaldo abandonó rápidamente el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

Los sollozos del astro portugués continuaron en el túnel de vestidores, inconsolable, mientras sus compañeros seguían en el terreno de juego, también entristecidos.

A sus 37 años, fue seguramente el último Mundial del cinco veces ganador del Balón de Oro.

El duelo contra Marruecos será recordado más en la biografía de Cristiano Ronaldo por la derrota y tal vez su último partido en Mundiales, que por alcanzar al kuwaití Bader al-Mutawa, como los dos jugadores con mayor número de partidos internacionales en la historia (196).

Cristiano sin titularidad, Georgina explota en redes

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no se cayó nada y publicó en redes sociales lo decepcionada que está con la dirección de la selección de Portugal, luego de que el llamado mejor del mundo no fuera titular desde el inicio del juego.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterse en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano, te admiramos”, escribió la pareja del delantero portugués.