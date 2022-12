Lionel Messi: Por esta razón encaró a Van Gaal, técnico de Holanda

Lionel Messi no se guardó nada cuando anotó el segundo gol para Argentina durante el encuentro contra Holanda, en cual se jugaban el pase a la semifinal de Mundial de Qatar 2022. El argentino se paró frente a Van Gaal, director técnico de Holanda y le festejó el tanto haciendo un Topo Yiyo, pero ¿porqué hizo este gesto?

Lionel festejó así para hacer referencia a Román Riquelme, un jugador argentino, quien fuera por mucho tiempo la estrella de Boca Juniors y quien en un acto de rebeldía festejó así sus anotaciones a la directiva de dicho club, pues a pesar de darle varios campeonatos no recibía bonos extras por sus hazañas. Al contrario, el argentino fue vendido al Barcelona, sin consultarle si quería o no ir.

Riquelme y Boca

Tras ese gesto muchos de sus compañeros comenzaron a imitarlo como muestras de apoyo. Más tarde grandes estrellas futbolísticas festejaban así sus goles, como muestra de admiración a Riquelme, como Ronaldo Nazario.

Su llegada al Barcelona ocasionó que Román Riquelme se topara con Van Gaal, quien era director técnico de Barcelona en ese entonces. Ahí el holandés le hizo la vida imposible al argentino, lo ponía en posiciones en las que no era bueno y le pedía cosas que no sabía hacer. Incluso llegó a decirle que no servía, ya que si no tenía la pelota era un jugador menos en el equipo, ese rechazo quedó marcado en todo Argentina y es por ello que Lionel decidió hacerle frente de esa forma, para recordarle que se equivocó con Riquelme como con él al decir que era un jugador que caminaba en el campo.

El propio Riquelme contó que en su primer día en Barcelona, aún con la sonrisa dibujada por la presentación oficial, fue llevado por Van Gaal a una oficina. Sobre la mesa había decenas de CDs con imágenes de sus partidos y las palabras del técnico lo fulminaron: “Con la pelota en los pies, usted es el mejor del mundo. Cuando no la tiene, es un jugador menos”.

Van Gaal lo hizo jugar de extremo izquierdo y Román, en el primer partido, eligió desobedecerlo, convencido de que suelto era más eficaz. Y lo fue, al menos para él, porque se cambió de posición y hasta dio dos asistencias que terminaron en goles. Pero para el entrenador, el equipo está sobre las individualidades, y JR lentamente fue desapareciendo de los titulares.

Insultos a Messi

En el caso de Lionel Messi, el holandés dijo en una entrevista a un medio español: “Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa”.

Por esa y otras declaraciones, así como su rechazo a los latinos y argentinos Messi le hizo frente esta noche. Incluso al terminar el juego se dirigió hacia él y lo encaró. Después a finalizar el juego declaró. “Van Gaal dice que juega bien al futbol y tira puro pelotazo”. También dijo porqué estaba tan enojado al terminar el juego.

“No me gusta que se hable antes de los partidos. El 19 entró y empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Yo siempre respeto y me gusta que nos respeten. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, mencionó.