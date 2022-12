Luka Modric: Conoce a la mexicana a la que hizo feliz en el mundial

Luka Modric es reconocido por su sencillez tanto dentro como fuera del campo. Así lo hizo notar tras el duelo entre las selecciones de Croacia y Bélgica en la Fase de Grupos del Mundial, donde tuvo un gran gesto con una mexicana al regalarle su playera.

En la rueda de prensa posterior al partido, Luka Modric salió de la sala y le obsequió su playera a una joven. Valeria Cuéllar no ocultaba su emoción por lo que acaba de ocurrir. La muchacha es mexicana, estudia en Madrid y es voluntaria de la FIFA para el Mundial. Realiza prácticas de fotógrafa en el Real Madrid.

“He estado bastantes veces en el Bernabéu por trabajo. Me conoce bien, como a todos los fotógrafos que trabajan en torno al Real Madrid. Luka es ese muchacho que siempre da los buenos días y saluda a todo el mundo con una sonrisa. Es un caballero, un chico de oro”, dijo la mexicana.

Hace unos días le escribí un mensaje, felicitándolo y mandándole un saludo. Le dije que estaría aquí por trabajo en el Croacia-Bélgica. Eso fue todo. Ya le había pedido la camiseta algunas veces en Madrid, pero nunca la había conseguido. Me había comentado que me la daría, pero no acababa de creerme que pudiera llegar a suceder. Cuando me la dio, creo que fui la persona más feliz del mundo en ese momento. No me lo creía, de verdad, es una leyenda”, contó Valeria para FIFA.

La joven mexicana aseguró que cuando llegue a su casa, enmarcará la playera que le regaló Luka Modrid. “La guardaré como oro en paño”, agregó.

Valeria es voluntaria y forma parte del equipo de operaciones de fotografía del Estadio Áhmad bin Ali.

Sueña con trabajar en el Real Madrid y la experiencia en el Mundial le ha abierto nuevos horizontes.

Croacia se medirá a Brasil en los Cuartos de final del Mundial en el Estadio Ciudad de la Educación en Doha, duelo que se realizará este viernes a las 9:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.