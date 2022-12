Octavos de final Mundial 2022: Horarios y canal de transmisión

Octavos de final del mundial 2022 ya están a la vuelta de la esquina. Inglaterra, Argentina, Brasil y Francia parten como los favoritos para alzar la Copa el próximo 18 de diciembre en la cancha del estadio Lusail.

A diferencia de torneos de máximo nivel, como la Champions League, las llaves y los duelos ya estaban establecidos desde antes de que se definieran las cuatro selecciones que conformarían cada uno de los ocho Grupos, situación por la cual no existirá un sorteo para determinar los enfrentamientos de la siguiente fase.

Los enfrentamientos de la, también denominada, segunda ronda, darán inicio el próximo sábado 3 de diciembre a las 9 horas (Centro de México) en el Estadio Internacional Khalifa y concluirán el martes 6 de diciembre luego del duelo que dará inicio a las 13 horas (Centro de México) en la cancha del Lusail.

Como es habitual en las justas mundialistas, el formato determina que la primer selección clasificada del Grupo A, se enfrente con la segunda del Grupo B y la primera del Grupo B con la segunda del Grupo A: 1A Vs 2B, 2A Vs 1B, 1C Vs 2D, 1D Vs 2C, 1E Vs 2F, 1F Vs 2E, 1G Vs 2H y 1H Vs 2G.

– Holanda Vs Estados Unidos – sábado 2 de diciembre, 9 horas.- Sky

– Argentina Vs Australia – sábado 2 de diciembre, 13 horas. – TV abierta

– Francia Vs Polonia – domingo 3 de diciembre, 9 horas. – TV abierta

– Inglaterra Vs Senegal – domingo 3 de diciembre, 13 horas – Sky

– Japón Vs Croacia – lunes 4 de diciembre, 9 horas. – Sky

– Brasil Vs Corea del Sur – lunes 4 de diciembre, 13 horas – Tv Abierta

– Marruecos Vs España – martes 5 de diciembre, 9 horas. Tv Abierta

– Portugal Vs Suiza – martes 5 de diciembre, 13 horas. Sky y Vix