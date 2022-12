Messi le responde a Saúl el Canelo Álvarez tras lo dicho en redes

Messi respondió y señaló que no le tiene que pedir perdón a nuestro país, luego de la polémica que se suscitó por la playera de México y con las declaraciones de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.

“Vi que habló ahora (Saúl Ávarez), pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie (…) no tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie“, sostuvo el capitán de Argentina tras la victoria de 2-0 sobre Polonia en la jornada final del Grupo C del Mundial, que le dio a su selección el pase a los Octavos de final.

Antes del partido, Saúl Álvarez se disculpó por haber amenazado públicamente a Lionel Messi después de que se ofendiera por un video del vestidor en el que el delantero argentino aparecía apartando con un pie una camiseta mexicana en el suelo.

Messi anotó el sábado en la victoria de Argentina 2-0 sobre México en el Mundial y Álvarez, que tiene 2.2 millones de seguidores en Twitter, publicó “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” al haberse ofendido por el video.

El miércoles, sin embargo, Canelo tuiteó que se dejó llevar y pidió disculpas a Messi y a todo el pueblo argentino.

Messi va por Australia

Luego de que Argentina lograra su pase a los octavos de final le tocará a enfrentarse a Australia, luego de que estos vencieran a Dinamarca en un duelo cardiaco.