Luis Chávez: Este equipo europeo está interesado en el mexicano

Luis Chávez fue declarado el MVP del triunfo de México sobre Arabia, rubricando el golazo de tiro libre. La reacción más frenética llegó de Alemania. El Bayer Leverkusen lo saludó a través de su cuenta de Twitter.

“Lo vi. Muchos amigos y familiares me lo enviaron. Me siento honrado de que clubes así se fijen en mi. Ahora espero que se comuniquen con Pachuca para hablar sobre mi contrato”, dijo el jugador de los Tuzos, y el mejor futbolista del Tri en esta Copa del Mundo que terminó con la eliminación de México en la fase de grupos.

Respecto a la eliminación y en contraste golazo que marcó de tiro libre para el 2-0. Chávez no ocultó su frustración. “Me voy muy triste, pudimos conseguir un mejor resultado, tuvimos oportunidades, fallamos, no hicimos los goles”.

Luis Chávez agregó que la responsabilidad absoluta es de ellos, pero sí lamentó no haber entendido plenamente las indicaciones para enfrentar a Argentina.

“Los que jugamos somos nosotros, entonces nosotros somos los responsables. El segundo partido (ante Argentina) no entendimos lo que quiso plantear. Defendimos bien el primer tiempo, pero no hicimos goles, así no se puede ganar un partido”, lamentó Luis Chávez.