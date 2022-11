Kevin de Bruyne critica duro así mismo a pesar de ganarle a Canadá

Kevin de Bruyne reconoció este miércoles que, a pesar de la victoria 1-0 frente a Canadá en su primer partido den Qatar 2022, han de “hacerlo mejor”, incluido él mismo, para seguir sacando resultados positivos en el futuro”.

“Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

“No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”, continuó.

Un Kevin de Bruyne que fue protagonista al no celebrar el gol de Batshuayi que les dio la victoria y discutir mientras con su compañero Alderweireld, una circunstancia que explicó.

“Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató”, desveló.

El belga admitió que no era merecedor del trofeo del mejor jugador del partido que otorga la FIFA, y sentenció con lo siguiente: “No he jugado un buen partido. Realmente no entiendo por qué me han dado el premio. Quizás haya sido por mi nombre.”

Canadá volvió a jugar un Mundial 36 años después e hizo méritos para llevarse algo positivo de su partido contra Bélgica, correspondiente a la primera jornada del Grupo F, pero no tuvo puntería en los últimos metros como si la tuvo Michy Batsthuayi en el minuto 44 para hacer el único gol del duelo.

Un balón largo de Alderweireld lo aprovechó el ariete belga, quien ocupó dicha demarcación en ausencia de Romelu Lukaku, lesionado, para dar los tres puntos a la selección dirigida por el español Roberto Martínez.