Cristiano Ronaldo deja al Manchester United

A través de un comunicado, el club inglés, Manchester United, informó este 22 de noviembre que el cinco veces ganador de la ‘Champions League’, Cristiano Ronaldo, dejaría de ser jugador de los ‘Red Devils’ de manera inmediata.

Esta situación ya se dejaba entrever por las recientes polémicas entre el jugador portugués y el club, pues los desacuerdos con el Director Técnico, Erik ten Hag, comenzaron a mermar la estancia de Ronaldo en el equipo.

En el comunicado, el club agradeció la contribución del jugador durante esta segunda etapa con ‘Los diablos rojos’, y por los 145 goles marcados en los 346 partidos jugados con el club inglés.

En plena Copa del Mundo, el jugador decidió salir del club por supuestos problemas con el timonel, pues desde su llegada, comenzaron los desplantes con el cinco veces balón de oro.

A pesar de que Cristiano habría dicho para una entrevista a un medio inglés que “se sentía muy cómodo en el club”, también mencionó las diferencias que ha tenido con el dirigente de la plantilla.

En la entrevista arremetió específicamente contra ten Hag, pues mencionó que no le tiene ningún respeto ya que el tampoco le muestra respeto alguno, situación por la que la relación entre ambos estaba fracturada.

“El entrenador no me respetaba. Por eso la relación está así. Sigue diciéndole a la prensa que soy importante. Si no me respetas, nunca tendré respeto por ti”.