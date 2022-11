¿Cuáles son las canciones de cada Mundial?

Sin duda, la Copa Mundial es un evento lleno de magia, donde, además de los encuentros entre selecciones, también podemos conocer un poco más de las culturas de los países en los que se desarrollan.

Además, mundial tras mundial, los equipos y jugadores dejan inmortales momentos, goles, celebraciones y partidos, haciendo de este evento futbolístico el más esperado por los amantes del deporte.

Desde la creación de este torneo en 1930 hasta la actualidad, se han jugado 22 ediciones de la Copa del Mundo, de las cuales algunos de estos nos han dejado memorables canciones representativas de cada edición.

Seguramente, aún recuerdas el famoso tema ‘Waka Waka’, interpretado por la cantante colombiana, ‘Shakira’, el cual fue creado para el Mundial que se celebró en Sudáfrica en 2010; pero este no es el único tema de mundial que ha quedado para la historia.

Canciones del Mundial más recordadas

Desde que se tiene registro, los organizadores de la Copa Mundial comenzaron a invitar a artistas de talla internacional para crear los temas oficiales de las justas mundialistas, siendo el Mundial de Chile en 1962 el primero.

¿Cuántos temas mundialistas recuerdas? Aquí te dejamos la lista de algunos:

Chile 1962

El Rock del Mundial – ‘Los Ramblers’

Inglaterra 1966

‘World Cup Willie (Where In This World We Are Going)’ – Lonnie Donegan

México 1970

‘Fútbol México 70’ – Los Hermanos Zavala

Alemania Occidental 1974

‘El Mundial’ – Maryla Rodowicz

Argentina 1978

‘El Mundial’ – Ennio Morricone

España 1982

‘El Mundial’ – Plácido Domingo

México 1986

‘El mundo unido por un balón’ – Juan Carlos Abara

Italia 1990

‘Un’estate italiana’ – Gianna Nannini Y Edoardo Bennato

USA 1994

‘Gloryland’ – Daryl Hall Y Sounds Of Blackness

Francia 1998

‘La copa de la vida’ – Ricky Martin

Corea del Sur-Japón 2002

‘Boom!’ – Anastacia

Alemania 2006

‘The Time of Our Lives’ – Il Divo Con Toni Braxton

Sudáfrica 2010

‘Waka Waka’ – Shakira con Freshlyground

Brasil 2014

‘We Are One (Ole Ola)’ – Pitbull con Jlo y Claudia Leitte

Rusia 2018

‘Live It Up’ – Nicky Jam con Will Smith, Era Istrefi Y Diplo

Qatar 2022

‘Dreamers’ – Jungkook

Sin duda, disfrutamos de cada uno de los temas que nos han dejado las Copas del Mundo, ¿cuál es tu favorita?.