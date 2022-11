‘Checo’ Pérez termina en tercer lugar del campeonato de pilotos de F1

Redacción

Max Verstappen gana el Gran Premio de Abu Dhabi, Charles Leclerc (Ferrari) se lleva la segunda posición, seguido del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien finalizó en tercer lugar, pero consiguió su mejor temporada de la Fórmula Uno.

“Así son las cosas a veces”, comentó Pérez al salir de la pista, “al final del día, tengo que estar contento porque lo he dado todo y estoy seguro de que el año que viene volveremos más fuertes. Tuvimos grandes momentos, este año me costó un poco gestionar los neumáticos en carrera, así que estoy seguro de que eso es algo que podemos mejorar para el año que viene”.

Este podio quizá es el más amargo para Checo Pérez quien llegó con ese deseo de ser subcampeón, pero no pudo ser.

La fórmula era muy sencilla, el que acabara en mejor posición se quedaba con el subcampeonato. Desde la vuelta 46 cuando Checo dejó atrás a Lewis Hamilton para ser tercero, el nerviosismo inundó los boxes de Red Bull y Ferrari.

Nunca te rindas es el lema con el que Sergio Pérez ha llevado su carrera en la Fórmula Uno. Pese a no lograr el Subcampeonato de la categoría al quedar en tercer lugar en Abu Dhabi, el #11 firmó su mejor año gracias a actuaciones sobresalientes.

Verstappen se mantuvo al frente de su compañero en la escudería Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, y nunca enfrentó un desafío serio en su marcha hacia la victoria. Tenía el cetro garantizado desde hace semanas.

Charles Leclerc, de Ferrari, aprovechó que “Checo” Pérez corría con neumáticos desgastados y lo superó para finalizar segundo de la carrera y del campeonato de pilotos.

El monegasco frustró así el intento de Red Bull por hacer el 1-2 en la temporada.

A lo largo de la temporada el mexicano fue una constataste en la pelea por los puestos altos, a tal grado que subió a podio el doble de ocasiones que el año pasado. Fueron 11, con dos victorias, siete segundos lugares y también un par de tercer puesto, en el Gran Premio de México. En 2021, el mexicano se quedó con cinco podios, una victoria entre ellos.

Sebastian Vettel, quien hoy corrió su última carrera, fue ovacionado por el público al bajar de su monoplaza, finalizó en la P10.

LAP 45/58

Perez and Hamilton battle for P3 😮

The Mexican prevails… in the end#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0m9yiyDmjs

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022