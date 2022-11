‘Canelo’ apuesta a que México jugará final del Mundial

Pese a lo que gran parte de los aficionados y expertos en los deportes piensan sobre la actuación de la Selección de México en la Copa del Mundo, el pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, reveló que apostó por el ‘Tricolor’ como candidato a jugar la final del Mundial Qatar 2022.

“A lo mejor me voy a escuchar loco, pero yo aposté que va a estar en la final”, declaró el 12 veces campeón, durante la presentación de la reciente marca de tequila que estrenó hace unos días.

Aunque México no llegará a Qatar con buena imagen tras perder ante la Selección de Suecia el pasado 16 de noviembre, ‘Canelo’ Álvarez confía fielmente en el cuadro del ‘Tata’ Martino.

Y es que el boxeador tapatío demostró que apoya incondicionalmente a sus compatriotas deportistas, pues, además de la Selección, también admitió que sigue al piloto de formula 1, ‘Checo’ Pérez.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo ya está en Qatar

Esto lo dejó claro, luego de que le preguntaron su opinión sobre la situación que aconteció entre el piloto mexicano y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil, a lo que el pugilista respondió que siempre apoyará a ‘Checo’.

“La verdad que ellos tienen que arreglar sus problemas, no me meto en eso. Al final de cuentas lo único que hago es apoyar al mexicano” enfatizó, refrendando el apoyo al piloto, con quien, además de compartir nacionalidad, también comparte cuna, pues ambos son de Guadalajara.

Checo is the best.

— Canelo Alvarez (@Canelo) October 3, 2022