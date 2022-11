¿Cuándo juega otra vez México?

Si tu intención es no perderte de ningún encuentro de la Selección de México durante su paso en el Mundial de Qatar, entonces tienes que estar atento al calendario de partidos próximos, ya que la copa del mundo está a la vuelta de la esquina.

Este miércoles, el ‘Tricolor’ disputó su último encuentro amistoso previo a Qatar 2022, con una actuación que dejó mucho que desear al perder contra la selección de Suecia, con el marcador 2 – 0, favor de los europeos.

Sin embargo, aún le falta un largo recorrido de partidos por jugar tanto en la Copa del Mundo, como en el torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputará el año entrante.

Aquí te dejamos la lista de los próximos encuentros por jugar de la Selección Nacional, para que no te pierdas ninguno:

Copa del Mundo Qatar 2022 – Fase de Grupos

México – Polonia: 22/11/22

Hora: 10:00 horas.

México – Argentina: 26/11/22

Hora: 13:00 horas.

México – Arabia Saudita: 30/11/22

Hora: 13:00 horas

Liga de Naciones CONCACAF – Jornada 5 – 6

México – Surinam: 23/03/23

Hora: Por definirse

México – Jamaica: 26/03/23

Hora: Por definirse.

Si bien algunos encuentros aún no cuentan con horario, no dejes de consultar a través de tu portal favorito para no perderte de las actuaciones de la Selección Nacional en las diferentes competiciones.

Sedes en México para el mundial 2026

Como bien ya se ha anunciado, para el próximo mundial que se celebrará en el 2026, las sedes para los encuentros se repartirán en tres países anfitriones, esta vez, del continente americano: México, Estados Unidos y Canadá.

Ante esto, los organizadores del máximo torneo de fútbol, ya han dado a conocer cuales serán las locaciones tanto en los países vecinos, como en México, que vivirán la emoción de la justa mundialista.

La organización del Mundial, ha escogido tres estadios en tres sedes distintas en territorio nacional, debido a sus características, como su estética y la capacidad para albergar a los cientos de aficionados que asistirán a cada encuentro.

Estadios y sedes en México para mundial 2026:

Estadio Azteca – Ciudad de México

Capacidad: 87 mil 523 espectadores

Estadio BBVA – Monterrey

Capacidad: 51 mil espectadores

Estadio Akron – Guadalajara

Capacidad: 48 mil 71 espectadores