Checo Pérez pelea con Max por no dejarse rebasar en GP Brasil

Redacción

El piloto Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, mostró su molestia tras finalizar en la séptima posición del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, cuestionando incluso la actitud de su compañero de equipo, el bicampeón del mundo Max Verstappen, afirmando que si el neerlandés está en la cima es gracias al tapatío.

Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Si (Max Verstappen) tiene dos campeonatos es gracias a mí”, aseguró ‘Checo’ Pérez al finalizar el Gran Premio de Brasil.

Sergio Pérez detalló que la estrategia en sus neumáticos le afectó para poder conseguir un buen resultado en el circuito de Interlagos, ya que no tuvo manera de competir en la recta final de la prueba.

Una lástima que hayamos perdido tantos puntos, todo nos cambió con el safety car, todo se nos complicó con el neumático medio y era un pasajero más”, agregó el piloto mexicano.

El mexicano aseguró sentirse más cómo con el compuesto blando en sus neumáticos, considerando tener un mejor ritmo que los Ferrari, aunque inferior al de los Mercedes que hicieron el 1-2 en el GP de Brasil.

Especialmente creo que con el neumático blando íbamos bien, estábamos mejor que Ferrari, Mercedes iba mejor, pero estábamos peleando, con el medio no nos fue bien”, finalizó el tapatío.

‘Checo’ Pérez y Charles Leclerc (Ferrari), llegan empatados con 290 puntos en el segundo lugar del campeonato de pilotos y todo se definirá el próximo fin de semana el Gran Premio de Abu Dabi.

Aquí lo que dijo Verstappen a Checo Pérez

“Ya les he dicho, así que no me lo vuelvan a pedir. ¿Está claro? Les di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo luego de rogarle que dejara que el piloto mexicano lo adelantara.

Si Verstappen hubiera dejado pasar a Checo Pérez el mexicano ocuparía el segundo puesto en el certamen en solitario a falta de la carrera de cierre, el Gran Premio de Abu Dabi de la semana que viene.

Con información de Excelsior