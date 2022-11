IronHelp for Blind 200+2 : Sports World se suma a la iniciativa de Luis Alvarez en un evento distancia ironman con causa

Sports World es una empresa con un alto sentido de la responsabilidad social, en busca de la igualdad de condiciones. Siguiendo este compromiso nos dimos a la tarea de impulsar iniciativas que ayuden a grupos vulnerables, como la de Luis Álvarez, creador del “Iron Help for Blind 200+2”, triatlón con distancias Ironman a celebrarse el próximo 12 de noviembre en uno de sus clubes.

Sports World, conjuntamente con Luis Alvarez, destacado Ironman mexicano que ha contado con el récord mundial de Ironman por haber hecho todos las ediciones existentes Sports World, organizan “Iron Help for Blind 2+200” con el objetivo de recaudar fondos para renovar las bicicletas de tres triatletas invidentes mexicanos que hacen Ironman.” comentó Raziel Villasana, Sub Director Deportivo de la cadena.

Una semana después, Luis Alvarez y su hijo, José Manuel Alvarez, competirán en la edición 2022 del Ironman de Cozumel, donde Luis hará su Ironman número 200 y su hijo José Manuel hará su segundo. Ambos estarán guiando a Marcos Velázquez y Rafa Jaime, triatletas invidentes que serán beneficiados por los donativos, conjuntamente con Mario Montero que será el tercer guía del triatleta Heli Casillas. Los donativos se recibirán a través de https://donadora.org/campanas/iron-help-blind.

Por lo anterior, el sábado 12 de noviembre a partir de las 05:00 horas, teniendo como sede Sports World Manacar, ubicado en Av. Insurgentes Sur #1457 Torre Manacar, Insurgentes Mixcoac, 03920 Ciudad de México, CDMX. Sports World realizará el Ironman “distance” indoor dentro de sus instalaciones, en la cual se tendrán solamente 16 inscripciones disponibles que pueden ser individuales o por equipos hasta de un máximo de 4 personas. Las distancias del evento son las mismas que tiene una competencia Ironman completa, es decir, en 3.8 kms de natación, 180 kms en bicicleta y 42 kms de carrera en menos de 17 horas. Los participantes comenzarán a las 6 am con la natación y tendrán hasta las 11 pm para completar el Ironman “distance” indoor. Quien así lo decida podrá llevar su rodillo y bicicleta, en caso contrario, podrá usar las bicicletas fijas que para tal efecto se destinarán para este evento.

“La idea es que Sports World siga siendo bienestar para sus clientes, bajo esta premisa diseñamos un evento en el que puedan cumplir y romper retos personales tan importantes como realizar una distancia Ironman. Cuidaremos que las condiciones sean las idóneas. En Sports World nos hemos caracterizado por tener innovación continua y abrazar causas tan relevantes como esta.” Raziel Villasana.

