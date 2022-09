Serena Williams, el fin de una era

Gina Fernández

Serena, la menor de las hermanas Williams no pudo continuar con el sueño y se despidió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al caer ante la australiana Ajla Tomljanović en tres sets por parciales de 5-7, 7-6 y 6-1, en poco más de tres horas, partido que marcó su adiós del tenis profesional.

Tras su eliminación del último torneo ‘grande’ de la temporada, Serena Williams ofreció un emotivo discurso en el que agradeció a su familia, principalmente, a su hermana Venus y en el que descartó replantearse su retirada del tenis.

Al preguntarle si reconsideraría su decisión, Williams declaró: “no lo creo, pero nunca se sabe”.

“Muchas gracias fueron increíbles hoy, gracias, papá sé que estás viendo, gracias, mamá, gracias a todos los que están aquí. No sería Serena si no existiera Venus. Gracias por estar aquí por décadas todo empezó con mis padres (…) Me aguarda un futuro tan brillante”, declaró.