‘Arhbo’: La canción oficial de Ozuna y Gims para el Mundial de Qatar 2022

El rapero puertorriqueño Ozuna y el congoleño Gims interpretan una de las canciones oficiales del Mundial de Qatar 2022, titulada ‘Arhbo‘.

El videoclip de la canción fue desvelado este sábado en Youtube por la FIFA.

Un primer himno oficial, ‘Hayya Hayya’ (Better Together), interpretado por el cantante estadunidense de ‘rhythm and blues’ Trinidad Cardona, por el nigeriano-estadunidense Davido, y la qatarí Aisha, había sido difundido en abril.

El Mundial qatarí, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.

El himno más conocido de un Mundial sigue siendo el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground.

La música oficial del Mundial de 2010 en Sudáfrica resultó en un éxito rotundo que es recordado por muchas personas actualmente.

Estas son las canciones oficiales de los últimos cuatro mundiales

Alemania 2006 «The Time of Our Lives» Il Divo con Toni Braxton

Sudáfrica 2010 «Waka Waka (This time for Africa)» Shakira junto a Freshlyground

Brasil 2014 «We Are One (Ole Ola)» Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia Leitte

Rusia 2018 «Live It Up» Nicky Jam junto a Will Smith, Era Istrefi y Diplo

Con información de Excelsior