La periodista deportiva que colabora en TV Azteca, Inés Sainz rechaza comprar Gallos Blancos de Querétaro, equipo que potencialmente tiene que ser vendido en vista de los hechos violentos que tuvieron lugar en el estadio La Corregidora el 5 de marzo.

La reportera creció en la ciudad de Querétaro y afirma lamentar la situación en la que se encuentra el equipo respecto a la Liga MX, donde se encuentra vetado por un año.

Te podría interesar: Liga MX y Serie A firman convenio para la formación de talento en México

Inés tuvo la intención de comprar el equipo anteriormente, pero el medio en que se desenvuelve el futbol mexicano no le gustó y, ahora, no tiene interés en hacer otro intento por comprar a los Gallos.

“No, yo me descanté mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta la calidad… Te das cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien, prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo, gozándolo, y no entrar en estas grillerías”, dijo.