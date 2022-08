Pumas y Dani Alves contra Barcelona

Dani Alves cerró su segunda etapa con el Barcelona un poco frustrado al no tener la oportunidad de despedirse de la gente vestido como culé, sobre todo al ser uno de los jugadores que protagonizaron la etapa más prolífica del club a principios de la década pasada; sin embargo, tendrá la oportunidad de hacerlo enfundado en la playera de Pumas para disputar el tradicional Joan Gamper.

El equipo de la UNAM saldrá con una alineación “de lujo” ante el Barcelona, incluido Dani Alves, la intención del timonel universitario Andrés Lillini es competir de buena forma pese a que quiere que todos sus jugadores vivan la experiencia de jugar en el Camp Nou.

El jugador brasileño, quien hace dos semanas llegó a México para incorporarse a los Pumas, dejó en claro que nunca salió peleado del Barcelona, pero sí le hubiera gustado despedirse del público y máxime cuando fue titular en los últimos juegos de la temporada pasada.

“Es extraño regresar con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero el futbol es hermoso porque cuida de la gente que le dedica su tiempo, ni en los mejores guiones hubiera imaginado regresar aquí, a Barcelona, porque solo tuve la oportunidad de decir “hola” y no “hasta luego”, así que, el futbol me está dando la

oportunidad de volver a abrazar a la gente que yo quiero”, mencionó el brasileño.