Juan Toscano en Querétaro, el regreso del emperador de la NBA

Redacción

Durante su visita a Querétaro al Huskyscenter, Juan Toscano Anderson envió un mensaje para todos los niños que buscan desarrollarse en el basquetbol profesional, por lo que mencionó que el mejor mensaje que les podía enviar era el de “ser realistas”.

Todo inició cuando al ingresar dejó de lado a la prensa y avanzó para saludar a los niños, pues para él esto es lo importante y le da ganas de seguir haciendo lo que hace.

Agregó que a pesar de que no todo es felicidad en la NBA, su mayor motivación para levantarse y continuar construyendo su camino es abrir las puertas a las generaciones futuras y ser un buen ejemplo.

“Lo más importante es ser buena persona, un buen hijo, un buen novio y que la gente te recuerde por cómo puedes apoyar, no por ganar un trofeo”, dijo Toscano.

También explicó que lo mejor para él no es dedicarse al basquetbol, pues a pesar de que es feliz por hacer lo que más le gusta, encuentra una mayor satisfacción en acercarse a los niños y demostrarles que sólo es un humano más.

Posteriormente, rodeado de jóvenes que al igual que él sueñan con la NBA les comentó que es importante que sepan que no todos van a ser jugadores profesionales ni campeones de la NBA, por lo que se trata de disfrutar el juego.

Aconsejó que disfrutar de la pelota les abrirá muchas puertas, más allá del ámbito deportivo pues ayuda a la formación de la niñez.

Juan Toscano y los sueños

JTA mencionó que todos los sueños son válidos y que él no busca romper la ilusión de nadie, pues cumplirlos es posible, no obstante, en caso de no conseguirlos no hay que frustrarse.

Por último explicó que es su segunda visita a Querétaro y que él buscaba regresar como campeón, pues estaba en un muy buen lugar para conseguirlo.